No llegan a Saltillo 20 mdp federales

Saltillo, Coah.- Por fallas en el sistema operativo del Gobierno Federal, el Municipio de Saltillo no puede acceder a 20 millones de pesos que le corresponden del Fondo de Infraestructura Social Municipal.



“Esta situación es complicada, pues ya tienen presupuestadas y listas para ejecución varias obras por la cantidad de 20 millones de pesos, las cuales se pueden perder si no se realizan en este mismo año”, advirtió el diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza.



“Desde hace cuatro semanas han enviado diversos oficios a la Secretaría de Bienestar Social, solicitando la apertura nuevamente del Fondo de Infraestructura Social Municipal y solamente les comentan que ya pronto se va abrir, sin que ello suceda y, por el contrario, se está perdiendo tiempo para la ejecución de obras de importancia social para Saltillo”.



El Ayuntamiento de Saltillo y otros más, son afectados porque no pueden ejecutar obras, pues el acceso a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social está fuera de servicio desde el 13 de julio pasado.



La Secretaría de Bienestar Social opera el FISM, que tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social.