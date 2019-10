No más actos violentos como los de Nochixtlán: AMLO

El presidente de México,, realizó este sábado una gira en, Oaxaca, donde ante cientos de personas prometió que en su gobierno no se registrarán hechos de represión como los ocurrido en esta localidad en 2016.En un diálogo con habitantes de los pueblos mixteco y chocholteco, en el Centro Coordinador de Desarrollo Indígena Asunción, el Mandatario federal indicó que si bien la justicia puede tardar en llegar, llega cuando hay voluntad y decisión.“Nunca más lo de Nochixtlán”, dijo al señalar que se apoyará a todas las víctimas de esos hechos."En el caso de Nochixtlan no se van a repetir actos de represión en ninguna circunstancia, estamos aplicando una política distinta, no se puede enfrentar el mal con el mal, hay que enfrentarlo haciendo el bien, esa es nuestra doctrina”, enfatizó ante habitantes oaxaqueños y el mandatario de la entidad,El Jefe del Ejecutivo aseguró que se cumplirá la promesa de entregarPrevio al acto oficial, un centenar de pobladores pidió al Presidente López Obrador garantizar justicia yen esa población elCon pancartas y consignas, los pobladores recordaron los enfrentamientos donde fuerzas federales desalojaron a profesores y padres de familia que protestaban ante las reformas educativas implementadas por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.Derivado de esos enfrentamientosA la entrada de Nochixtlán aún hay huellas de esa refriega con el cascarón de metal de un autobús y varios automóviles calcinados.