‘No nos van a chantajear’, dice AMLO sobre medicamento contra cáncer

“No deben de faltar los medicamentos, se deben de entregar hasta en las comunidades más apartadas”, subrayó.



Aunque las tres empresas que vendían 70 por ciento de las medicinas nos quisieron “boicotear”, llegó al país, medicamento para atender a los niños con cáncer que se compró en Francia, afirmó el presidente. “El gobierno no se va a dejar chantajear ni doblegar por nadie y se acaba la corrupción, ¡me canso ganso!“Ahí están todavía queriendo jugar a las vencidas, diciendo que nos vamos a quedar sin medicinas. Ahora q, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer y. ¿Qué hicimos? Ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos”, subrayó.En su visita al hospital rural de este municipio, recordó que el año pasado se comprarony no había abasto suficiente.Y “tres empresas vendían 70 por ciento de todos los medicamentos al gobierno, tres que ni siquiera producían los medicamentos. Ni siquiera eran laboratorios, distribuidoras, eso sí con influencias, con agarraderas, muy vinculados a los poderosos, pues eso ya se término”.El Presidente aseguró que en su gobierno habrá abasto de medicinas y se acaba el cuadro básico.