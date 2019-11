No pedí a Aeroméxico sancionar a piloto; no somos autoritarios: AMLO

“Ahora salió que la empresa lo citó a informar, y nuestros mal querientes están diciendo que nosotros le pedimos a la empresa que lo llamara a cuentas. No es cierto. Nosotros no hacemos eso. No somos iguales a los de los gobiernos anteriores, no somos autoritarios”, declaró.

Para quienes todavía dudaban del retorno del hiperpresidencialismo autoritario con @lopezobrador_.



Los poderes fácticos del Presidente hacen que @Aeromexico inicie proceso de sanción contra el piloto que osó hablar a favor del aeropuerto de Texcoco durante el viaje de AMLO. pic.twitter.com/9JjqMBAbed — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) November 20, 2019

“Tendría yo que estarle hablando a Emilio Azcárraga para decirle que una conductora o conductor se portó mal, a Radio Fórmula, a Milenio, a Reforma […] No terminaría, no trabajaría, estaría dedicado a eso”, dijo.

“Expresó su opinión, se dirigió a mí. No fue ofensivo, ejerció su derecho de manifestación. Cuando llegamos, él estaba esperándome, me volvió a decir lo mismo y le respondí lo que pienso de este tema. Yo he dicho que más que la palabra tolerancia, me complace hablar de respeto, porque la tolera

"No es cierto que hayamos pedido aque llamara a su piloto a rendir cuentas", aclaró el presidente(AMLO), luego de que trascendiera que el mandatario habría solicitado a la aerolíneaLade parte de Aeroméxico al piloto que pidió al presidente AMLO seguir con el NAIM.El mandatario bromeó asegurando queAdemás, subrayó que el piloto Rafael Bolio expresó su opinión de manera respetuosa y ejerció su derecho a disentir.Por último, enfatizó que su gobierno está estableciendo “una verdadera democracia, no queremos nada como un régimen autoritario, luchamos en contra de ese régimen y ya no van a regresar esas prácticas”.La compañía, cuando el capitán de la aeronave en el altavoz pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador optar por la construcción del aeropuerto en Texcoco.El oficio de la empresa dice textual: “Con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior de Trabajo celebrado entre Aerovías de México S.A. de CV, y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, vigente a la fecha, se requiere rendir un informe detallado de lo ocurrido en el vuelo 533 del 8 de noviembre de 2019, con ruta México Mérida, en el cual aparentemente hubo un incumplimiento del reglamento interno. Artículo 14 previsiones de piloto inciso F que dice: Comportarse intencionalmente en forma que perjudique el servicio, a las relaciones o al prestigio de la empresa”.¿Que ocurrió en ese vuelo? resulta que el piloto Rafael Bolio en el altavoz le dio la bienvenida y le dijo “ojalá lo convenzamos de construir el aeropuerto en Texcoco”.A las 10:20 horas en la Terminal 2, el jefe del Ejecutivo con integrantes de su ayudantía llegó y se tomó algunas fotografías con los pasajeros, y al momento de tomar su asiento en la fila 13, el encargado de la aeronave le hizo la singular petición.Ese viernes 8 y sábado 9 de noviembre, el presidente de México visita Yucatán como parte de una gira de trabajo en el interior del Estado; donde se reunirá con comunidades indígenas mayas de Temozón, Valladolid y Tekax.En un comunicado Aeroméxico indica que. Se le solicitó un informe detallado única y exclusivamente como parte de los procedimientos establecidos en el reglamento interior de trabajo.Aeroméxico reitera que es una empresa que se rige con base a uny a los protocolos establecidos tanto por la autoridad regulatoria como por su normatividad interna.