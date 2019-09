No permiten bebidas, espumas, ni tanques de gas en el Zócalo

Arturo Medina, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México anunció que no se está permitiendo ingresar a la zona del Zócalo ni con bebidas alcohólicas, ni espumas o tanques de gas para preparar alimentos y tampoco carritos con banderas, todo esto para proteger a la población que asista a la ceremonia del Grito de independencia y evitar cualquier percance."No se va a tolerar el uso de gas en tanques pequeños, ni grandes, en ninguno de los puestos, no vamos a permitir la venta de ningún fuego artificial, luces, cohetes pirotécnicos y en coordinación con la secretaría de seguridad ciudadana estamos inhibiendo la venta de espumas”, dijo en entrevista en el Palacio del Ayuntamiento.Medina destacó que para garantizar la seguridad de quienes asisten al Zócalo Capitalino, se instaló el puesto de mando en la Base Morelos con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como otras dependencias locales como el C5, Protección Civil, Cruz Roja y el Erum.Y recordó que el Metro Zócalo permanecerá cerrado por motivos de seguridad: “los accesos del metro zócalo estarán cerrados para permitir que no haya conflicto, porque si no se cierran pueden ingresar ciudadanos o comerciantes y tenemos que tener un control allí, pues en otras ocasiones, cuando no se cierra, por allí llegan los comerciantes y pretenden ingresar a la zona”.