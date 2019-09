No permitiremos intimidaciones, responde Alito

A favor de la transparencia siempre. No permitiremos intimidación, ni persecución política. pic.twitter.com/D7ekZQpBwP — PRI (@PRI_Nacional) September 22, 2019

Seguiremos siendo una oposición fuerte, combativa y transparente; no permitiremos intimidaciones, ni revanchas políticas que busquen silenciarnos. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 22, 2019

Tras la investigación que inició lapor su presunto enriquecimiento ilícito, el presidente nacional del, expresó que no permitirá intimidaciones ni revanchas políticas que busquen silenciarlo."Seguiremos siendo una oposición fuerte, combativa y transparente; no permitiremos intimidaciones, ni revanchas políticas que busquen silenciarnos. Quienes pretendan dividirnos se encontrarán con un partido unido, fuerte y convencido de que nuestra mayor fortaleza es la firmeza con la que trabajamos a favor de México", escribió el líder priista a través de su cuenta de Twitter.REFORMA publicó este domingo que el ex Gobernador de Oaxaca,, presentó ante la FGR una denuncia contra Alejandro Moreno Cárdenas, acusándolo de tener 15 inmuebles cuyo valor reportado en su declaración 3de3 tienen una discrepancia de 103 millones 151 mil 537 pesos.Los bienes los compró entre 2012 y 2015 al contado y, según la denuncia, se registraron a precios subvaluados.Rosalba García Ramírez, fiscal a cargo de la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CAMP/0000294/2019, ya ordenó las primeras diligencias para investigar el presunto enriquecimiento ilícito de Alejando Moreno.Por su parte, Paloma Sánchez Ramos, secretaria de Comunicación Institucional del Comité Ejecutivo Nacionaljustificó la compra de propiedades del líder priista.En un comunicado, aseguró que las operaciones que realizó Alejandro Moreno para la compra de predios las realizó tiempo antes de que fuera"El primer terreno se adquirió años atrás, antes de que asumiera el cargo de Gobernador. Por ello, los precios que ahora se reportan en la nota no tienen relación alguna con lo que en su momento se pagó, pues la compra se realizó antes de que la zona estuviera urbanizada."Los precios que se adjudican a la obra, así como varios de los lotes que se han mencionado, son incorrectos. Los que sí son de su propiedad están debidamente transparentados en la Declaración 3de3, que -sin tener la obligación para ello- Alejandro Moreno presentó. Para hacer los pagos, tuvo que recurrir a créditos inmobiliarios, la dación de pago de dos lotes y una donación familiar", justificó la secretaria deAsimismo, acusó a la fiscal que dará seguimiento a la denuncia de filtrar información luego de que los legisladores del PRI votaron en contra de las leyes secundarias de la reforma educativa."Confiamos en que la FGR no se convierta en un instrumento para perseguir a los opositores del régimen", agregó.La priista, también respaldó a Moreno Cárdenas."Nuestro Presidente @alitomorenoc es un hombre de leyes. Es una bajeza que se pretenda utilizar a la @FGRMexico como instrumento de persecución política. Manifestamos nuestro apoyo absoluto al líder del @PRI_Nacional", publicó Lorena en su cuenta de Twitter.