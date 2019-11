No prosperará permiso para “Neon Halloween Party”

Piedras Negras, Coah.- Los organizadores del evento denominado “Neon Halloween Party” que se promueve desde hace días por redes sociales, acudieron a la Presidencia Municipal a entregar una serie de oficios en los que solicitan el permiso para la realización de esta fiesta en el cortijo “Emir Méndez” dijo el Secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro.



Señaló que la petición se encuentra en su departamento y hasta el momento no ha sido revisada, por lo tanto no se puede dar por hecho que la autorización esté avalada por el Ayuntamiento, asegurando que estos permisos no están otorgados, pese a que en Facebook se informa que de ser autorizado, la fiesta sería este sábado.



“Yo lo voy a revisar, yo realmente no creo que vaya a prosperar el permiso, porque no es un capricho, simple y sencillamente eso se canceló por ciertos motivos y ahora porque supuestamente van a querer regularizar las situaciones, eso ya es un hecho, lo cual por el momento es a lo que yo me atrevería a comentar, que por el momento no está autorizado” argumentó.



Castro de Hoyos detalló que los excesos de alcohol en actividades de este tipo, es lo que orilla a las autoridades a la cancelación y más aún cuando esto se difunde en las redes sociales.



“Es lo que está prohibido por la ley, promover la exceso de alcohol, y ya promoverlo entre las redes sociales, ya para nosotros es un elemento suficiente” finalizó.