¿No que no? Usuarios exhiben relación de Calderón e hijo con ‘bots’

Usuarios de redes sociales evidenciaron la relación del expresidente Felipe Calderón y su hijo Luis Calderón Zavala con una de las cuentas mostradas en la mañanera del presidenteEn imágenes de la cuenta del usuario de Twitterse puede ver una leyenda que reza “, Daniel Romero Siekman, Felipe Romero y su servidor, planeando cómo tumbar al burro,Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), involucró al ex titular de SEP, Aurelio Nuño, al coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y al hijo del ex Presidente Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala, con los bots asociados a las tendencias #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta.Las Respuestas deante las acusaciones no se hicieron esperar, pero para su desgracia, usuarios de redes los increparon con imágenes que dejan ver que existe una 'supuesta' relación en los señalamientos en contra de su hijo, incluso se puede ver al expresidente portando una gorra de @tumbaburross.