‘No queremos progreso sin justicia, porque es retroceso’: López Obrador

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador subió a sus redes sociales un video desde el Río Usumacinta en Chablé, Tabasco, donde destacó la historia y majestuosidad del lugar.



Hasta hace 70 años que no había tren ni carreteras en el sureste, se seguía viajando en barcos. Durante siglos, vivir cerca de un río o del mar, era vivir cerca del mundo”, escribió el mandatario en sus redes sociales.



Desde el Usumacinta en Chablé, el presidente también afirmó que su gobierno no quiere progreso sin justicia.



"No queremos progreso sin justicia, porque es retroceso”, aseguró.



Asimismo, señaló que el visitar Tabasco le genera nostalgia, porque “esta es mi tierra, es mi agua, por eso debo de seguir recorriendo el país”.