Intentaron fotografiar el cuerpo de mi hija: Rocío Sánchez Azuara

“No me estoy haciendo la víctima, de verdad, estoy diciendo lo que es. Me enojó mucho que alguien se diera a la tarea de estarme cazando cuando yo estaba llegando a la funeraria casi de forma anónima porque mi hija pidió eso”, dijo.

A tres días de la muerte de, la conductorahabló sobre su pérdida a través de sus redes sociales y aprovechó para denunciar a una persona que intentó fotografiar a su hija en su lecho de muerte.A través de su cuenta de Instagram, Sánchez Azuara hizo unaen la que agradeció las muestras de apoyo de sus seres queridos y de sus seguidores.“Agradezco sus muestras de cariño, que me han enviado a través de diferentes medios”, dijo la conductora del programa 3ra en Discordia.Asimismo, señaló que durante el velorio de Daniela se percató de que una persona se acercó al cuerpo de su hija para fotografiarlo, hecho que condenó y“Les comparto que justo estaba yo bajándome a la capilla (de velación) cuando una persona que tengo la fotografía y tengo las placas del carro, me estaba tomando fotos. Increíble señores el grado de deshumanización, de imprudencia que puede tener una persona, que buscando una fotografía para que le paguen dos pesos, sea capaz de no respetar el dolor de una madre.Rocío Sánchez Azuara afirmó quede espectáculos de circulación nacional, porqueAñadió que respeto las condiciones que pidió le pidió su hija para su funeral, respecto a los medios de comunicación, sin embargo, ella no tuvo la misma respuesta por parte de algunos periodistas.