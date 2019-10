No se cederá a chantajes por paro de universidades: AMLO

"No se puede más que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario, tenemos que actuar así, nosotros somos simplemente administradores del pueblo… tenemos que actuar con disciplina, porque si se da dinero a diestra y siniestra, pues entonces se caería en déficit", sostuvo el mandatario federal.

Este martes, el presidenteaseguró que no se dejará ‘chantajear’ por el tema de losque amagan con ir a paro nacional.López obrador dijo que por ahora ‘no se les puede dar más’, esto ante losque exigen como parte de su presupuesto para 2020.El mandatario agregó que las instituciones autónomas también deben rendir cuentas: ‘No que nos agrupamos yy así no es ya la cosa, ya se cambió’.Sobre el paro que anunció lapor presuntos adeudos aseguró que estos no son por falta de recursos de la federación.‘Estoy seguro que no se deben recursos de la Federación al estado. Son faltantes o pueden ser deficit o faltantes que se hayan venido acumulando a través del tiempo pero no deudas que tenga la Federación’, expresó.