No se privatizará el agua en el país, garantiza AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador aseguró hoy que durante su gestión no se privatizará el agua y pidió que se revisen las legislaciones en los estados donde su manejo sí pasó a manos de particulares.



En su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que anteriormente se intentó hacer privado el acceso al líquido, sin embargo, no se logró porque hubo movilizaciones cuando él estaba en la oposición.



"Hubo protestas, no pasó a votación a la Cámara, porque incluso tenían mayoría y podrían aprobar la privatización del agua. Fueron de las pocas cosas que se pudieron detener, no tuvimos suerte en la reforma laboral, energética".



“No pudieron modificar la Constitución, está muy remota esa posibilidad, no existe ninguna posibilidad de que se privatice el agua”, reiteró López Obrador.



Prometió abasto de agua a pueblos indígenas



López Obrador garantizó, el pasado domingo, abasto de agua en las comunidades indígenas de Campeche, especialmente en Calakmul, luego de que sus representantes señalaron el tema como una de sus principales demandas.



Indicó que se buscará la construcción de un acueducto, por lo que pedirá a la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, y a personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) visitar el lugar para analizar los trabajos.



Poco antes, Sebastián López Vázquez, quien habló en nombre de las comunidades indígenas en Calakmul, expuso que en el tema de agua es necesaria la construcción de un acueducto y una red de pozo profundo para el municipio Calakmul, así como la incorporación de nuevas técnicas para captación de agua con la finalidad de garantizar permanentemente los hogares.



Destacó que previo a la visita de AMLO se hicieron asambleas para presentar las principales demandas de los pueblos y las comunidades indígenas.