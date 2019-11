No hay que ser alarmistas por suicidios: Salud

“Una de las sesiones fue encaminada a prensa, para ver cómo se tenía que hacer esto, una prensa responsable, ustedes tienen que dar la noticia y el público tiene que recibirla, pero no alarmista, sino de alguna forma donde sea responsable”.



Ante los casos de suicidio que se registran en la entidad, el secretario de Salud Roberto Bernal Gómez pidió a los medios de comunicación ser responsables en la manera en que difunden las noticias y no ser alarmistas en su publicaciónSubrayó que ya constituyeron el Comité Estatal en Contra del Suicidio, han realizado 3 sesiones y en una analizaron cómo enfrentar la situación por parte de los medios de comunicación.Desde el Congreso del Estado, el legislador Benito Ramírez Rosas aseguró que la Secretaría de Salud no ha cumplido con lo que ordena la Ley para Prevenir el Suicidio, no obstante que los casos continúan y, de continuar la tendencia, Coahuila rebasará el número de suicidios registrados el año pasado.Bernal Gómez aseguró que ya incorporaron médicos y paramédicos, distribuidos en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras, para atender los intentos de suicidio.Ninguna de estas personas, aseguró, ha cumplido su intención de quitarse la vida, porque están bajo seguimiento y control médico.Acuérdense que no es un problema de salud, es un problema multifactorial, que involucra a las autoridades educativas, organizaciones sociales y religiosas.