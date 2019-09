No sorprenden a Atléticos

Acuña, Coah.- Se llevó a cabo el primer enfrentamiento entre los dos representativos acuñenses en la LOBANC y como estaba pronosticado, el actual campeón Atléticos no tuvo mayores complicaciones para imponerse a Los Six por partida doble.



El parque deportivo Continental, ante una gran cantidad de espectadores, fue escenario de estos encuentros correspondientes a la jornada 3 de la campaña 2019-2020.



La “ola verde” se llevó el triunfo en el primer partido con blanqueada de 5 carreras por 0, gracias a una gran actuación de Aldo Rodríguez en el centro del diamante quién permitió solamente un imparable en labor de cinco entradas, mientras que Randy Delgado encabezó el ataque con su segundo cuadrangular de la temporada.



Posteriormente, en el vespertino, los actuales campeones repitieron la dosis pero ahora con una pizarra de 8 carreras por 2.



Con tres carreras en su presentación a la caja de bateo, los dirigidos por el manager Zenón Delgado se fueron al frente en la pizarra y poco a poco fueron incrementando esa distancia para volver a ganar sin ningún tipo de complicaciones.



Los Six anotaron sus únicas dos carreras del día en el cierre de la quinta pero no fueron suficientes para evitar su quinta derrota de la campaña en seis encuentros.



En este frente, Eleazar Arzola se apuntó la victoria en su cuenta personal en tanto que el exatlético, Alejandro “el Zurdo” Rodríguez fue el que cargó con el descalabro.



Con este par de triunfos, los Atléticos elevan su registro a 5-1 para mantenerse en la cima del standing tras tres jornadas transcurridas.