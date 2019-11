‘No subirá la tortilla’, Jesusa Rodríguez defiende para proteger el maíz nativo

Si no sube la gasolina, menos la tortilla. pic.twitter.com/04PgrrtX6D — Jesusa Rodríguez (@jesusardgz) 6 de noviembre de 2019

En un video donde aparece haciendo tortillas, la, defendió la iniciativa de, luego de que trascendiera que, con la aprobación de esta, el precio de la tortilla aumentaría 400 por ciento.“Anda circulando una noticia falsa de que si se aprueba la Ley de protección al maíz nativo,. ¡Háganme el favor! Creen que todavía el pueblo está dormido”, dice.Jesusa pidió no creer en estos rumores, pues las “transnacionales están desesperadas porque no quieren que se protejan nuestras semillas mexicanas”.“Yo nada más les digo, si mañana no se aprueba la Ley de protección al maíz nativo en la Cámara de diputados, que la Nación se los demande”, concluyó.La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural de la Cámara de Diputados convocó a discutir y votar mañana el dictamen de la Ley federal para el fomento y protección del maíz nativo.Mientras laadvirtió que la aprobación de la ley provocaría el desplome de la producción nacional, la escasez del maíz y la alza de su precio, informó