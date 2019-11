No superan muerte de familiares, 2% de cenizas están en casa

Saltillo, Coah.- Pese a que las autoridades eclesiásticas y de salubridad recomiendan llevar las cenizas de los difuntos a campo santo, hay un porcentaje que no “concluye este ciclo”, quienes deciden conservar las urnas en casa.



Así lo afirmó Laura Velazquez, Gerente de Jardines de Santo Cristo, quien señaló que la religión pide no separar las cenizas y llevarlas a campo santo para su eterno descanso, mientras que las autoridades de salubridad no permiten esparcirlas en ríos, montañas o mares y por precaución evitar tenerlas en casa.



Sin embargo, lo más importante es sacarlas de casa como parte de superar el duelo de la pérdida.