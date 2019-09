No tengo duda que normalistas fueron incinerados en Cocula: Murillo Karam

"Estoy sorprendido por la insensibilidad de @MurilloKaram... conocemos muy bien el expediente por ello nos mantenemos firmes": Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de #Ayotzinapa en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) September 24, 2019

"Tenemos pruebas de que los detuvieron, de los vehículos donde los recogieron, las camionetas, las pruebas periciales", indicó Murillo Karam.

"Ahora dice que no fueron todos los jóvenes, pero en su momento dijo @MurilloKaram que todos los muchachos fueron quemados en Cocula": Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de #Ayotzinapa en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) September 24, 2019

El, dijo que no tiene duda de que losenfueron incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero.En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Jesús Murillo Karam afirmó tener la certeza de que algunosy que además tienen los vehículos donde los recogieron, así como las pruebas periciales.El abogado también informó que hubo una gran cantidad de estudios científicos que realizaron a las pruebas."Muchos, hay una cantidad de estudios, trajimos expertos internacionales, confrontamos todas, coinciden que era un grupo de estudiantes, no dice quiénes fueron. Hay quienes dicen que fueron 46", dijo Murillo Karam.El ex procurador aseguró que de los restos hallados en el basurero dedos dieron resultados positivos, uno de ellos fue el del estudiante"Los identificados por la vía deson dos, por vía de las declaraciones, en la, en las pruebas también se puede identificar a quién era, que en toda la reconstrucción de hechos se referían a él cuando preguntaban en Iguala"Murillo Karam dijo que para que la investigación pueda cerrarse tendría que saberse cuántos y quiénes fueron los normalistas desaparecidos y hallados en elLuego de que lainformó que llamará a declarar al, Murillo Karam dijo que no ha sido citado por el caso Iguala.