No tengo una sola propiedad fuera de lo declarado: Bartlett

“A mí no me pueden encontrar nada que sea contra la ley y he transitado muchos años en esto. No soy inmoral tampoco. Yo presenté lo que tenía que presentar. No tenía yo que presentar quienes no son dependientes de mí, no tengo esposa, ni concubina, porque para ello es una mujer que dependa de él. Mis hijos son grandes y han hecho un gran esfuerzo y los quieren manchar, pero no se puede, no se puede, cuando tiene uno la verdad de su lado, no pueden".



“Yo presenté mi declaración de acuerdo con lo que marca la ley cuando se hacen esos comentarios en la prensa, estuve en la Secretaría de la Función Pública y entregué todos los datos de mi patrimonio de muchos años, yo he estado toda mi vida en el servicio público y jamás se me ha acusado de corrupción porque no se me puede acusar de corrupción con información real”.

“Decía un viejo político mexicano con el que trabajé hace mucho cuando aparecían campañas de este tipo. ¡A ver!, como decía Sherlock Homes ¿A quién beneficia el crimen? ¿A quién beneficia que yo sea acusado y tratado de quitar de prestigio y autoridad moral? Pudiera ser que no quieren que se controle los 250 mil millones de pesos año por instrucciones del presidente que vamos a controlar y que tengo resistencias de todo mundo”.

El director de la, dijo que él no es inmoral y todos sus bienes están debidamente declarados ante la; aseguró que las campañas en su contra no tienen sustento puesto que nunca se le ha demostrado nada en todos los años que ha sido funcionario público.Al preguntarle si se siente respaldado por el Presidente, dijo que “me siento en primer lugar totalmente respaldado por mi vida pública y mis declaraciones públicas durante toda mi vida, no tengo una sola propiedad fuera de lo que he presentado”.acusó que existe una campaña en su contra de parte de aquellos que no están conformes con su lucha contra la corrupción y por el control que ahora se tendrá del presupuesto para compras de más de 250 mil millones de pesos.Con información de Milenio