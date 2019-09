Nombran Fiscal de Investigaciones a ex colaboradora de Duarte

, priista cercana al ex gobernadorfue nombrada titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, por la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giandás.El nombramiento ha generado ámpula en el entorno político, porque el área de la que se hará cargo es la que lleva las investigaciones contra Javier Duarte ypor presunto desvío de recursos públicos a nivel local.Aguilera Landeta fue diputada local durante el gobierno de Javier Duarte, y como secretaria de lalocal aprobó las reformas del último tramo del gobierno duartista, entre ellas un proceso de basificación masiva de burócratas, que el exmandatario estatal quería dejar incrustados en el gobierno.Originaria del sur de Veracruz, Aguilera Landeta se forjó una trayectoria política al lado del líder de la(UGOCP) Margarito Montes Parra, ejecutado en octubre de 2009. Y hasta hace unos días era asesora del diputado priísta y líder de la CNC Juan Carlos Molina Palacios.Es de recordarse que durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso Local para destituir a Jorge Winckler Ortiz de la FGE, Morena contó con el voto a favor dela diputada priísta Erika Ayala Ríos.Otros nombramientos realizados por la encargada de despacho es el de Héctor Ronzón García, originario de Quintana Roo, quien fue nombrado nuevo director de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Veracruz.En tanto, Mario Alberto Martínez Sandoval, originario de Nuevo León, fue nombrado encargado del despacho de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos.Otro nombramiento es el de Samuel López Leza como Director General de la Policía Ministerial de la FGE. Antes se desempeñaba como director de análisis e información en el área de Operaciones de la(SSP), a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado.Samuel López estuvo a cargo del despliegue de mil elementos de la SSP para tomar el control del edificio del organismo autónomo, tras la determinación de la comisión permanente del Congreso local de separar temporalmente a Jorge Winckler Ortiz de laDurante el operativo, Samuel López tuvo un fuerte intercambio con los legisladores del PAN, quienes intentaban ingresar a la FGE. E incluso, se apalabró con representes de laque se apersonaron en el sitio.El ex funcionario de la SSP es licenciado en criminología, ex policía ministerial en Nuevo León, y cercano del titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado. En abril pasado fue señalado de cobrar por las permutas, vacaciones y permisos laborales a los trabajadores del área de Operaciones de la SSP.Uno de los nombramientos fue el de Martha Lidia Pérez Gumecindo, quien perteneció al equipo de Jorge Winckler Ortiz. Bajo su mando fue Fiscal Regional en Córdoba y Fiscal para Investigaciones Ministeriales.Pérez Gumecindo es respaldada por familiares de personas desaparecidas, quienes tienen una buena impresión de su trabajo.Se espera que en los siguientes días, la encargada de despecho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giandás, haga una presentación formal de su equipo de trabajo.