Nos ve Gobierno como contrarios: Deschamps

"Hoy, por razones poco claras, no observamos la cooperación que debe existir entre trabajadores y administración para impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance de Pemex hacia su consolidación", anotó el exsenador del PRI en una carta pública.

"Tal parece que se ha recrudecido la antigua posición de vernos como contrarios y no como complemento en la tarea de respaldar a Pemex en su compromiso histórico de ser garantía del desarrollo nacional", se quejó.

El exlíder petroleroadvirtió que la actual Administración del Presidente Andrés Manuel López Obradory no como una agrupación que colabore con el desarrollo de Pemex.Indicó que ante esta situación decidió separarse de la, aunque no mencionó si lo hizo para atender las denuncias en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.Quien estuvo al frente del sindicato por más de un cuarto de siglo pidió a sus huestes mantener la unidad y no permitir que otro grupo se adueñe del gremio."Si algo les pudiera pedir a todos ustedes es que mantengan por sobre cualquier circunstancia la unidad e integridad de nuestro sindicato, pues es bien sabido que ha sido la fortaleza fundamental que nos ha permitido sortear todo tipo de amenazas", sostuvo."Esta es nuestra realidad y no la de supuestos liderazgos que promovidos por quienes sueñan con el control del STPRM, les abren espacios y respaldan en inútiles intentos de interesar a los trabajadores".Romero, quien recordó que ingresó al sindicato a la edad de 14 años, en 1959, y laboró como peón, ayudante, obrero, chofer, albañil y múltiples actividades más, destacó sus logros al frente del sindicato.