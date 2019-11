Nostálgica noche con Dido, por primera vez en México

Clases de español con Dido y 'No freedom' (Auditorio Nacional, México) @dido_latam pic.twitter.com/AXixi9UjmB — Osiris C. López (@abundarte) November 11, 2019

“Prometo que cuando vuelva a venir hablaré mejor español”, bromeó Dido con sus fans, quienes no pararon de gritar "¡Te amo!”. Después de See you When I´m 40 y Mad love, Dido, presentó como nuevo el tema My boy.



“Aparte de ser un gran público, cantan hermoso. Nunca imaginé las canciones que escribía en la cocina, baño o recámara hoy ustedes las canten conmigo”, expresó emocionada.

La cantautora británica, después de cinco años de ausencia musical,, así como su más reciente producción Still on my mind.Como artista telonera, su compatriota Sonia Stein presentó su propuesta inspirada en los sonidos de otras intérpretes experimentadas, como Fiona Apple y Regina Spektor, en el Auditorio Nacional.La intérprete y sus músicos salieron a escena con el tema Hurricanes, primer sencillo de su nueva producción de estudio Still on my mind, que representa el regreso de la cantante a la industria que había abandonado por cinco años, debido a su maternidad, según palabras de la artista durante el concierto.Con un español poco entendible, Dido, con una vestimenta relajada con jeans y tenis,y les agradeció el apoyo por estar con ella.Hell after this, Hunter, No freedom y una conmovedora interpretación de Life for rent iban dando forma a una noche nostálgica esperada por todos aquellos fans que crecieron con la música de una cantante que iba empezando a finales de los años 90. Con cariño, la artista dedicó el tema Grafton street, a su padre.Llegó el momento anhelado por la audiencia,, canción que le dio a Dido proyección mundial gracias a que su estribillo fue parte del tema del rapero Eminem, Stan en el año 2000, y en cuyo video aparece la misma Dido como una mujer embarazada. Sin embargo el tema tiene esencia propia, pues viene de su autoría y pertenece a su álbum debut No angel, de 1999.Un montaje sencillo sobre el escenario para una gran intérprete que plasma sus sentimientos en letras con la ayuda de su hermano Rollo, también dio pie a temas más movidos como, que pertenece al penúltimo trabajo de estudio con el que puso pausa a su carrera en 2013: Girl who got away.Give you up, Sitting on the roof y Quiet times dejaron ver la calidad vocal de la británica hasta que Here with me, uno de sus éxitos, fue coreada de principio a fin por sus seguidores.Para dar entrada a su siguiente canción,, su otro nombre, explicó que su retiro de la música fue por dedicarse a ser madre; sin embargo, ella nunca dejó de componer y escribió el tema Have to stay, que retrata su experiencia como madre.La noche culminó con la baladamisma que sonó al unísono del público en el Coloso de Reforma y que cerraba la primera vez en México para la intérprete, quien agradecida se despidió de un show preciso de 90 minutos, que evocó aquellas canciones románticas.