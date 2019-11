Notifican a Senado sobre asilo a Evo

"Respaldamos esta decisión del @GobiernoMX, consistente con la prestigiada tradición diplomática y el perfil humanista del Estado mexicano", comunicó en su cuenta de Twitter el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal.



"Por permanecer 13 años en el poder, sin criticar de la misma manera a Ángela Merkel, la primer Ministro alemana que ya lleva 14 años al frente del poder", argumentó.



"Habrá una condena por parte de la Cámara de Diputados a lo que ocurrió en Bolivia el día de ayer, apoyar al Gobierno en el ofrecimiento de asilo -es una tradición de la política exterior mexicana- al Presidente Evo Morales y a quien así lo haya solicitado", informó.



"También solidarizarnos con el Gobierno mexicano en pedir a la comunidad internacional la protección de la Embajada Mexicana en Bolivia y reafirmar nuestra convicción de que prevalezca la democracia y no los golpes que tanta sangre han propiciado en el pasado en toda América Latina", señaló.

recibió esta tarde la notificación de la Cancillería que da cuenta del otorgamiento de asilo a, quien renunció a Presidencia de Bolivia.En rueda de prensa, los senadores morenistasexternaron su apoyo a Evo.La primera deploró que lahaya tenido un "pronunciamiento tardío", y no haya intervenido en favor del ex Mandatario cuando éste manifestó su intención de resolver el conflicto postelectoral de manera pacífica.Batres cuestionó a las voces que, dijo, han atacado a Evo Morales.Paralelamente, el también morenista Salomón Jara anunció que en la sesión de mañana propondrá que el Senado de la República manifieste su condena más enérgica al Golpe de Estado perpetrado en contra de Evo Morales y exprese su reconocimiento y respaldo a la posición del Gobierno mexicano, quien concederá asilo al Presidente Morales., le dio la bienvenida a Evo Morales, luego de que el Canciller Marcelo Ebrard anunció que México le concedió asilo al ex Presidente de Bolivia por razones humanitarias.En conferencia para dar a conocer los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el legislador anunció que mañana el Pleno de San Lázaro emitirá una condena por el golpe militar en Bolivia, luego de que las fuerzas armadas le solicitaran al hasta ayer Presidente su renuncia.Delgado dijo que el Pleno también secundará la petición del Ejecutivo federal para que la representación de México y su personal sea salvaguardado.