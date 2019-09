Notifican inspectores a autos abandonados en vía pública

Piedras Negras, Coah.- Cerca de 900 automóviles abandonados en la vía pública son los que ha notificado el departamento del cuerpo Multidisciplinario de Inspectores en lo que va de la presente administración con el propósito de mantener un ordenamiento y buena imagen dentro de la ciudad, indicó Felipe Pérez Flores, director de esta área municipal.



Dijo que algunos vecinos han obedecido las indicaciones y otros tantos que no por lo que se ha tenido que proceder a retirar las unidades al corralón pues afirmó, las calles de la ciudad no son para dejar olvidados los vehículos o bien para hacer uso de las vías como áreas en las que hagan reparaciones de los mismos.



“Hay que reconocer el apoyo de la misma ciudadanía al atender estos avisos que se les ponen a los vehículos y así los resguardan ya sea dentro de su mismas casas o los depositan en algún lugar que no afecten a la ciudadanía” aseveró.



El funcionario explicó que es importante que una vez pegadas las notificaciones en los automoviles, se atienda la invitación de guardarlos, ya que resulta muy costoso hacer uso de las grúas para moverlos hacia el corralón así como los días que perduren resguardados en este lugar.