Novak Djokovic propone Supercopa

“Una idea es la fusión entre la Copa ATP y la Davis, es algo que aún está abierto. Pero es muy complejo”, dijo el número dos del mundo en Madrid.

con “una élite” de ocho equipos, disputada en septiembre, después del Abierto de Estados Unidos, así es la competición ideal por equipos que imagina el serbio Novak Djokovic, convencido de que la coexistencia de una Copa Davis y una Copa ATP separadas apenas por unas semanas no tiene futuro “a largo plazo”.“Probablemente después del Abierto de Estados Unidos sea el momento de contar con una Supercopa en el futuro. Pero no es fácil con tantas personas y tantos organismos implicados”, señaló Djokovic en una conferencia de prensa, preguntado por el nuevo formato de las finales de la Copa Davis.Para el serbio, la fórmula que se estrena en Madrid implica “el sacrificio” de no jugar en casa.“Creo que lo ideal está entre medias. Quizás una élite de 8, y tener una semana o dos antes en el calendario para que otras naciones puedan jugar una clasificación en casa”.