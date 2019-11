Novio de la infancia le pide matrimonio en la última quimioterapia

Una historia publicada enha remecido los corazones de muchos seguidores de la famosa red social por la gran sorpresa que le dieron a una mujer que padecía cáncer.El suceso de inmediato se hizo viral por los seguidores de Facebook. La protagonista de la historia es, quien fue diagnosticada conCuando los médicos le dijeron a Jillian que padecía la enfermedad y tenía que someterse a un tratamiento para salvar su vida, ella pensó que todo lo que le pasaba era injusto. En ese entonces vivía con su novio de, según cuenta en el video de Facebook, indica La República.Si bien no sabía completamente lo que le esperaba en un futuro,y procedimientos. “No es la situación ideal para una pareja, se les acaba la libertad para hacer lo que quieran, explicó en Facebook. Por eso, decidió ser muy directa y el día que recibió el diagnóstico, tuvo una conversación cara a cara con“Le dije que realmente no sabía lo que me esperaba, pero que seguro. No tenía, le expliqué que no estaba obligado a manejar una situación así de complicada”, señaló Hanson en la grabación de la red social Facebook.a cada sesión de quimioterapia, en el Memorial Sloan Kettering, en Nueva York, Estados Unidos. Al terminar su largo tratamiento, Hanson y su familia planeaban hacer una fiesta para celebrar su triunfo al derrotar la enfermedad, manifiesta la joven enSin embargo, el memorable día toda la familia celebró un acontecimiento adicional. Allegretti se arrodilló y le pidió matrimonio a Jillian, un momento muy dulce que fue capturado en video y celebrado por los seguidores de Facebook.“El cáncer es realmente difícil, y es un viaje muy complicado que te cambia. No está hecho para que todos se queden a tu lado y lo vivan contigo. Creo que es realmente increíble cuando encuentras a esa persona”, dijo Hanson. El tierno momento ha sido visto más de 120 mil veces y ha obtenido más de 5 millones de ‘me gusta’ en Facebook.