Nuevo incendio en Los Ángeles; alerta por fuertes vientos

Los Ángeles.- Un nuevo incendio se desató este miércoles cerca de Los Ángeles y en cuestión de pocas horas arrasó un área de 526 hectáreas en medio de una alerta roja “extrema” por potentes vientos que alimentan el fuego.



El servicio meteorológico estadunidense (NWS) emitió una nada común alerta roja “extrema” para gran parte de la región de Los Ángeles, con rachas huracanadas de 130 km/h en las áreas montañosas, creando condiciones “extremadamente críticas” en el sur de California, estado muy propenso a los incendios forestales.



El incendio Easy, que se registra en Simi Valley, 56 kilómetros al oeste de Los Ángeles, obligó a evacuar la biblioteca presidencial Ronald Reagan y amenaza 6 mil 500 residencias, según los bomberos.



Se suma a otros dos grandes incendios: el Getty, en el propio Los Ángeles, cerca de exclusiva zona donde viven estrellas como LeBron James y Arnold Schwarzenegger, y del museo Getty Center; y el Kincaid, 679 km al norte, cerca de San Francisco, en la región vinícola de Sonoma, contenido en un 30 por ciento, y que consumió más de 31 mil hectáreas desde que comenzó el 23 de octubre, con más de 200 inmuebles destruidos.



“Proteger las estructuras”



La televisión local mostró imágenes aéreas de las gigantescas llamaradas en las montañas al borde de una carretera y muy cerca de la biblioteca Reagan y casas, con brigadas de bomberos tratando de apagar focos con mangueras y helicópteros lanzando agua desde el aire.



Melissa Giller, portavoz de la biblioteca, dijo a una radio local que los archivos y los objetos de valor pertenecientes al mandatario estaban almacenados en una bóveda subterránea a prueba de incendios.



Desde el pabellón que alberga un antiguo avión presidencial Air Force One se puede ver claramente la montaña quemada.



“Los bomberos del condado de Ventura respondieron (…) para proteger las estructuras y hemos tenido éxito protegiendo todas las casas y estructuras”, dijo el jefe de bomberos, Chad Cook, en un video en Twitter.



“Estamos trabajando con aviones en los flancos del incendio”, siguió. “Tenemos varios polígonos de evacuación (…) y seguimos recibiendo más recursos para ayudar a combatir este incendio”.



En el “Buttler Ranch”, una finca en Simi Valley, los trabajadores trataban de evacuar a todos los animales del establecimiento ganadero.



“Tenemos unos 20 caballos, hay gente que se está ocupando de ellos”, sostuvo a la Afp Alejandro Garrido, empleado de la finca. “Ahora intentamos salvar a nuestras ovejas y cabras”.



Mucho viento y poca humedad



El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia en todo el estado debido a los incendios forestales, que se producen en condiciones de bajísima humedad y altas temperaturas, que con los vientos, es la combinación perfecta para propagar las llamas.



En Los Ángeles no ha llovido en meses, complicando aún más la situación.



El Getty ocupa un área de poco más de 300 hectáreas y está contenido en 27 por ciento, según las autoridades.



“Las brigadas y aeronaves trabajaron durante la noche para contener los focos puntuales impulsados por el viento y las llamaradas dentro del perímetro del incendio. Las condiciones climáticas adversas serán el mayor desafío para los bomberos”, informó el departamento de bomberos de Los Ángeles en su primer boletín del día.



Un total de 763 bomberos están desplegados para enfrentar el incendio Getty, que ha destruido 12 residencias y otras cinco han presentado daños. Casi 7 mil 100 viviendas están ubicadas en áreas de evacuación.



Para el Kincade, trabajan más de 4 mil 500 efectivos, que estiman que no podrán detener la progresión de las llamas antes del 7 de noviembre, y que el incendio tardará semanas en extinguirse por completo.



Decenas de miles de personas ya se han visto obligadas a abandonar sus hogares en la zona, y se registraron grandes cortes de