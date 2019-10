Nuevos avistamientos de Tigre de Tasmania; se creía extinto desde 1936

Se cree que else extinguió hace más de. La fecha en la que se pudo ver al último ejemplar de este animal se remonta a. No obstante, según un documento gubernamental recientemente publicado por el, este misterioso carnívoro australiano podría seguir vivo.El mencionado documento consta de ocho avisos recibidos de diferentes personas que creen haber vislumbrado al tilacino —otro de los nombres de ese animal— durante un periodo de 3 años entre septiembre de 2016 y el mismo mes de 2019. En el escrito se presentan los "informes de avistamientos" del tigre de Tasmania, así como las fechas, ubicaciones y la duración de alguno de ellos.Según se desprende del documento, el caso más reciente tuvo lugar el pasado 15 de agosto, en la región de, estado australiano de Tasmania.En febrero del año pasado se avistó otro ejemplar. Dos turistas del oeste dereportaron haber visto a la criatura en una carretera. Los individuos —cuyos nombres han sido ocultados del documento— pararon el automóvil y observaron al animal durante 12-15 segundos. Destacaron que tenía una cola rígida y rayas en la espalda y que era "más grande que un zorro pero más pequeño que un pastor alemán". "Ambos están 100 % seguros de que era un tigre de Tasmania", reza el informe.En el mismo mes de febrero, un grupo de ciclistas también viajaba por una carretera, cuando de repente los deportistas notaron un animal peculiar con pelaje marrón oscuro y rayas negras en la espalda, que por su comportamiento y su manera de caminar les recordó a un gato o a un zorro grande.Sin embargo, un portavoz del DPIPWE afirmó en un comunicado que la agencia aún sigue considerando que el tigre de Tasmania está extinto, según la cadena australiana ABC. El funcionario destacó que el DPIPWE a menudo recibe informaciones sobre supuestos avistamientos de este carnívoro, pero en la práctica no pueden considerarse pruebas válidas de su existencia.