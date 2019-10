Nuevos iPhone 11 podrían dejar de funcionar si los actualizas

Ciudad de México.- Si fuiste uno de los que compró el nuevo integrante de la familia de Apple, el iPhone 11; iPhone 11 pro y iPhone 11 pro MAX sin duda esta información te debe de importar.



Incluso si estás pensando en adquirir este nuevo smartphone, también es importante que conozcas esta información y sepas lo que algunos usuarios de Apple ya están viviendo.



El problema ya ha sido reportado por usuarios, e incluso la situación ha provocado que la compañía de Cupertino tenga que reemplazar algunos equipos.



Según se informó, el problema se trata de la reciente actualización de iOS 13.1.3; la misma que buscaba reparar las fallas de la anterior (13.1.2), que en apariencia drenaba la batería de algunos equipos.







Desde el pasado 10 de septiembre, día en que Apple lanzó el iPhone 11, iPhone 11 pro y iPhone 11 pro MAX, se han lanzado más de 3 actualizaciones a su sistema operativo iOS.



iOS 13 es el nuevo sistema operativo que la empresa de Cupertino desarrolló para estos smartphone, que por cierto sus costos son algo elevados.



Según informó Grupo Imagen, el error que preocupa a usuarios de Apple, incluso a los que no lo son, se trata de un problema con el hardware, en apariencia no se resuelve con software y va en sentido del hardware.



El medio dijo que el sistema de Ultra Banda Ancha (Ultra Wideband) libera un mensaje tras instalar el nuevo iOS que dice: “Actualización de Ultra WideBand fallida”.









“El problema reside en un chip instalado en los equipos más recientes, el U1 de Ultra Banda Ancha”, expresó el medio.



La empresa Apple colgó en Internet una página para reportar, en caso de que seas afectado, si pasas por este problema. Cabe señalar que es importante que tengas tu tiket de compra a la mano.



Por último se informó que este problema solo se ha presentado en iPhone 11, iPhone pro y iPhone pro MAX; en modelos anteriores esto no ha ocurrido.



Con información de El Debate