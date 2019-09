‘Nunca he participado en fraudes electorales’, AMLO al INE

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova a través de una carta, que está decidido a luchar con toda su “autoridad y entusiasmo” para que no se repitan los fraudes electorales en el país.



Luego de que el INE emplazara al Presidente a comparecer, personalmente o por escrito, para dar seguimiento a una queja presentada por el PRD por la presunta promoción personalizada a través de los servidores de la nación, López Obrador envió una carta en la que explicó su lucha contra los fraudes electorales.



“Durante toda mi vida he luchado por establecer en México una auténtica democracia. Nunca he recurrido ni participado en fraudes electorales; por el contrario, lo he padecido y he dedicado muchos años a combatirlos, como lo han hecho millones de mexicanos, mujeres y hombres, defensores de la libertad.



“Más aún: como Presidente de México estoy decidido a contribuir con toda mi autoridad y entusiasmo para acabar con la simulación y convertir en realidad la democracia. Por eso, entre otras cosas, promoví y se aprobó en el congreso la reforma constitucional para considerar el fraude electoral como delito grave, algo que no existía en la legislación desde hace más de un siglo”, destacó en la misiva.



Por la mañana, López Obrador dijo que en la carta exigiría respeto a los consejeros electorales y que les recordaría que “se hicieron de la vista gorda” en las pasadas administraciones cuando se usaban recursos públicos en las campañas, en el escrito se limitó a garantizar la lucha por la democracia.



En los tres párrafos de la carta, el Presidente asegura que nunca permitirá que los funcionarios utilicen el presupuesto para beneficiar a candidatos o partidos, como, aseguró, ocurría en administraciones anteriores.



“De modo que siempre haremos valer la democracia, acataremos la ley y respetaremos sus resoluciones”.

La carta está firmada por López Obrador y responde a un oficio enviado el 8 de agosto.



Con información de Milenio