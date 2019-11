Nunca hemos afectado o agredido a un periodista, afirma AMLO

“Nunca hemos afectado, agredido a un periodista”.

Ciudad de México.- En su conferencia matutina del presidente, afirmó que su gobierno nunca se ha afectado o agredido a algún periodista.Aseguró que ahora hayy garantizar elAdemás agregó que nunca ha utilizado un, pues, aseguró, existe un dialogo circular con la prensa."Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas,, no a los periodistas", dijo.López Obrador añadió que no se utiliza un lenguaje ofensivo, pero recalcó que en las conferencias matutinas"No he tenido otro lenguaje, no tengo por qué comprometerme (a no estigmatizar a periodistas) porque sencillamente actúo con respeto a todos", aseguró tras la petición de una reportera.Detalló que en el caso de lano existe límite de recursos, además de que hay periodistas que tienen protección del Estado."Siempre los he respetado a todos, nos los veo como enemigos", apuntó.