Nunca más torturas, masacres; nunca más un 68: AMLO

Ciudad de México.- En su conferencia de prensa matutina de hoy miércoles desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que está garantizada la seguridad en las manifestaciones de este miércoles con motivo de las marchas ante la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968.



AMLO pidió a los manifestantes no caer en provocaciones y "aislar a los provocadores" en las manifestaciones del 2 de Octubre.



"No hay que caer en provocaciones, hay que exhortarlos a que ese no es el camino y que 'fuera máscaras'", afirmó



Garantizó que la autoridad estará pendiente de la manifestación del 2 de octubre.



"Nunca más una desaparición en México; nunca más torturas, masacres. Nunca más un 68", afirmó AMLO.



Señaló que apoyará a Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno capitalina, "en todo lo que decida".



"Es el momento de llamar a la paz", sentencia.



López Obrador asegura que el uso de la fuerza en México ha quedado relegado y que el Estado ya no puede hablar de la "razón de Estado" para utilizar la fuerza.



"Queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza", agrega.