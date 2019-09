Nunca pedimos el fichaje de Neymar: Lionel Messi

Barcelona.- Este jueves, Diario Sport de Cataluña lanzará "la entrevista más esperada del año", así lo mostró en un adelanto que muestra a Lionel Messi como protagonista. "Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar" reza el titular, pero esa no es la única declaración que revelan de la Pulga.



El argentino habló sobre la telenovela Barcelona-Neymar, y reconoció que le hubiese encantado el regreso del brasileño, quien hubiera ayudado en lo deportivo y comercial.



"Me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil. A nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y espónsors, el club hubiera dado un salto", reveló Messi.



A pesar de que le agradaba la idea de volver a compartir vestidor con Ney, Messi aseguró que él nunca solicitó el fichaje del brasileño.



"Nunca pedimos el fichaje de Neymar, simplemente dimos nuestra opinión. ¿Qué si mando yo? Ha quedado demostrado que no es así".



Pero la Leo no se lamenta el trunco fichaje de Neymar y asegura que cuentan con equipo para soñar en grande.



"No estoy decepcionado. Tenemos una plantilla espectacular, que puede apuntar a todo, también sin Ney".



Sobre la estructura deportiva del Barça, Messi dejó en claro quién es su candidato favorito.



"Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios. Puyol sería ideal como secretario técnico".



No todo fue deporte. Lionel Messi fue cuestionado sobre su vida privada y se deshizo en halagos hacia su esposa.



"Antonela es todo para mí, es una compañera espectacular, que sabe entrarme siempre, especialmente en los malos momentos".