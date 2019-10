Objetos ‘malditos o poseídos’ que puedes comprar en línea

Durante esta época del año comienza a surgir un peculiar interés por el ts y en Internet se puede encontrar todo tipo de cosas para satisfacer este gusto.Uno de estos casos es la venta de objetos embrujados pues, pese a lo que se podría pensar, en redes sociales son muy solicitados.Páginas comoson los predilectos para encontrar este tipo de artículos únicamente buscando palabras como ‘embrujado’, ‘demoniaco’, ‘paranormal’, etc.Los artículos embrujados pueden alcanzar precios extraordinariamente altos, esto según la historia que enmarque al objeto o los ‘poderes’ que se le atribuyan’.Uno de estos ejemplos es una muñeca vendida por eBay y etiquetada como un ‘envase espiritual’ pues el vendedor asegura que tiene poderes paranormales.La aterradora muñeca embrujada tiene toda la pinta de contener algo que no es de este plano y puede adquirirse por 5 mil 600 dólares, unos 100 mil pesos mexicanos.Muchos de estos objetos incluyen leyendas que advierten ante la compra de estos objetos.Sin embargo, no todos los artículos embrujados son sumamente caros y algunos de ellos pueden comprarse por montos de poco más de mil pesos como esta pequeña muñeca que se asegura contiene un espíritu.The New York Times realizó una investigación en la que determinó que encontró cerca de 50 objetos entre los que están plumas, monedas, piedras, trozos de madera y muñecas.Sin duda el tema paranormal siempre ha causado gran expectación y más en fechas cercanas a Halloween o Día de Muertos.