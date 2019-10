Obrador aclara el supuesto perdón de impuestos a narcotraficantes

Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho de poner en riesgo la vida de los demás. https://t.co/jxSToHf9Bn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 22, 2019

El presidentesostuvo en conferencia de prensa que los responsables delno serán despedidos ya que les tiene mucha confianza.“La prensa conservadora no deja de atacarnos pero tenemos derecho de réplica y por eso lo explicamos”, dijo., jefa delsostuvo que se trata de un tema técnico y complejo pero nada que no se pueda entender.“Se trata de una baja contable porque estas personas son inexistentes y por eso no se pueden cobrar, no hemos perdonado impuestos a nadie, es simplemente una obediencia al”, detalló.Ríos apuntó que una baja contable no es un trato preferencial sino una medida ora que el SAT pueda dedicarse a los créditos que pueden cobrar.“Coordinamos la información con la Unidad de Inteligencia Financiera y para monitorearlos y checar a esas personas que no sabemos qué tienen bienes posee”, comentó.Por su parte,, administrador general de Recaudación del SAT dijo que esta baja es una separación de cuentas donde se van a quienes se investigan los bienes pero que no se liberan de la obligación de pago ya que en el momento que se localizan bienes se activa la deuda y se cobra.De acuerdo con la información presentada, la cartera decontrolados por el SAT representa un monto de 797 mil 924 mdp equivalente a un millón 595 mil 301 créditos fiscales.“Se cancela para contar con carteras de crédito sanas y manejables pero la información se hace pública de manera trimestral”, explicó.