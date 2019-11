Obsesión por “perrhijos” puede afectar la salud de dueños y mascotas

¿El amor puede enfermar? Algunos dueños de perrhijos o gathijos llegan a adoptar ciertas actitudes extremas para proteger a sus animales, incluso algunos al tratarlos como humanos bebés, pueden afectar su salud mental y la de sus mascotas; esto de acuerdo con un artículo publicado en la Revista Contenido.Según especialistas, humanizar a los perrhijos puede ser dañino tanto para la persona como para el animal.En el caso de los perros, por ejemplo, sacarlos en carriola impide que socialicen y jueguen. Hay quienes incluso no los sacan al parque por temor a que se encuentren con otros perros que los pueden dañar, señala Alberto Tejeda, coordinador del área clínica de Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica de la UNAM.Otros les ponen “ropa innecesaria que tapa orejas y rabo importantes para su comunicación, mientras que los zapatos, salvo en el caso de perros de trabajo, están fuera de lugar pues dañan su caminar y los aísla, pues los cojinetes plantares les ayudan a tener contacto con muchos estímulos”, agrega el académico.La etóloga Hall Vigoritto advierte que cuando se humaniza a los perrhijos se puede afectar la salud mental tanto de las mascotas como la del dueño.En el caso de los animales, estos pueden desarrollar trastornos como:DepresiónObesidadAngustiaDependencia (que se demuestra cuando destrozan las cosas, se orinan por todos lados, tienen conductas agresivas)Para la especialista, el origen de la humanización radica en la familia o dueño y no en la mascota.Los tratamos como bebés porque tenemos necesidad de no estar solos, sentirnos queridos, necesitados, aceptados incondicionalmente y los animalitos, sobre todo los perros y los gatos, nos otorgan este amor incondicional”.Y agrega que, en ocasiones las mascotas son los que actúan la problemática y síntoma de la familia o dueño: agresión, codependencia, depresión.Las mascotas se inmolan para que la familia se sienta bien”.En ese sentido, los dueños pueden perder parte de su independencia al estar todo el tiempo pendientes de su mascota y llevarlos a comportamientos obsesivos o aislarse de amigos y familiares. Además, este amor podría afectar no sólo la salud mental del animal, también la cartera de los dueños.La Revista Contenido entrevistó a especialistas y dueños de perrhijos, y éstas fueron las razones que expusieron hacia dicha tendencia:Para Alberto Tejeda la urbanización, la violencia de la ciudad, inclusive los problemas familiares han incrementado el estrés en las personas, sobre todo en las grandes ciudades, y los animales de compañía son un remanso de paz.Otra razón obedece a los nuevos estilos de vida donde tener hijos resulta incosteable, no se desea o incluso se considera poco sustentable para el planeta.Para qué traer a un hijo a sufrir a este mundo que además ya no aguanta más seres humanos”. Naomi Kaizawa, dueña de Kali, una perra bóxer de dos años de edad.Actualmente 60% de los hogares mexicanos cuenta con un animal de compañía y casi 70% de las familias los considera un miembro más y como tal lo trata, así lo afirma el estudio de Mascotas y bienestar realizado por el Centro de Opinión Púbica de la Universidad del Valle de México (UVM).El estudio también señala que el vínculo con éstos es tan intenso que 57% los considera muy cercanos emocionalmente, 29% platica con ellos y 26% siempre recurre a sus animalitos por consuelo cuando está triste. Además, 41% los carga muy frecuentemente y 57% se siente muy alegre cuando llega a su casa y se encuentra con ellos.De toda esta variedad de mascotas, de acuerdo con el estudio de la UVM, los perrhijos son los favoritos (80%), seguido por los gathijos (11%), reptiles y pájaros (2%) y el resto son variedades más exóticas como hurones, hámsteres, peces, cerditos e incluso insectos.Con información de UnoTV