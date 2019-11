Ochoa Reza aclara licitaciones de gasoductos

Ciudad de México.- A través de una carta, Enrique Ochoa Reza aclaró la información publicada por la periodista Claudia Villegas de la revista Proceso en la que señala que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un acuerdo “especial” con la Secretaría de la Función Pública permitió que el entonces titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), licitara al menos 17 contratos para el transporte de gas natural y su respectivo tendido de gasoductos sin respetar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



Ochoa Reza, al respecto, enumera los siguientes puntos:



1. En la entrevista que me realizó la periodista le señalé información donde se acredita que todos los contratos de transporte de gas natural fueron producto de decisiones de múltiples instituciones, conforme a la ley. En consecuencia, no hay discrecionalidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como erróneamente se afirma en la nota publicada.



Dichos contratos fueron aprobados por la Junta de Gobierno de la CFE en 2011 y 2013, años antes de que yo fuera Director General. Obedecen también a la Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural, anunciada por la Presidencia de la República en agosto de 2013 y forman parte del Plan Quinquenal de Gasoductos que elabora periódicamente el Cenagas.



Durante el periodo de febrero 2014 a julio 2016, en el cual fui Director General, la CFE inició los procedimientos de licitación de los contratos de transporte de gas natural atendiendo una instrucción por escrito de la Subsecretaría de Hidrocarburos.



Todos esos documentos son públicos y los procesos de licitación consecuentes fueron acompañados por Transparencia Mexicana. Asimismo, cada uno de los procesos de contratación de transporte de gas natural fueron validados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyas observaciones se atendieron siempre.



En suma, México se beneficia de que la infraestructura de gasoductos del país haya crecido cerca de 70% en 9 años, a precios competitivos, gracias al concierto de múltiples instituciones y al compromiso destacado de los funcionarios de la CFE de tres sexenios distintos.



2. Durante mi administración como Director General de la CFE, se llevaron a cabo los procesos de licitación para construir y poner en operación 6 centrales de generación de energía eléctrica de ciclo combinado. Dichas centrales utilizan tecnología de punta para aprovechar el gas natural que ya se transporta y recibe en planta, a partir de los contratos de gas natural en servicio.



El costo de esa energía generada con gas natural es de 5 a 7 veces más barata que la producida con combustóleo o diésel. Los usuarios del sistema eléctrico nacional se benefician de ese diferencial de costos.



Asimismo, durante dicho periodo, se llevaron a cabo 6 procesos de conversión para que centrales que usaban combustóleo, pudieran también aprovechar el nuevo gas natural que pasaría por sus instalaciones, a partir de los nuevos gasoductos.



3. En mi gestión al frente de la CFE, no se pagaron cargos por fuerza mayor en gasoducto alguno.



De hecho, todos los contratos de transporte de gas natural licitados en dicho periodo establecen que los pagos por causas de fuerza mayor le generan un derecho a la CFE para recibir un servicio adicional futuro, por el mismo tiempo en que pagó la fuerza mayor, sin cargos adicionales. Con lo cual se acredita que los recursos devengados por administraciones siguientes para atender la cláusula de “fuerza mayor” se recuperarán a lo largo del tiempo para beneficio de la CFE.



4. Considero vital que la CFE siga teniendo la facultad de contratar el transporte oportuno de los combustibles que utiliza y de comercializar combustibles. Estas funciones han permitido llevar el gas natural más barato del mundo, a diversos estados del país, por vez primera y sustituir gradualmente el uso del combustóleo y diésel, que son caros y contaminantes.



Deseable sería también que el Cenagas contrate la construcción de nuevos gasoductos. Así como, que lleve a cabo la gestión y administración del sistema de transporte nacional de gas natural. El desarrollo social de México requerirá de más gas natural, sobre todo en la región sur-sureste.



Todos estos temas han sido discutidos en sesiones públicas de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, de la cual soy Secretario.