¿Oculta todo? Así es la nueva capa de invisibilidad militar

Hyperstealth's patent pending Quantum Stealth (Invisibility Cloak) Version-2 Color Testing: Do some colors stand out or not work with your system? Are you just blending the background colors to the target colors to make it look better than it is? 2 minute video pic.twitter.com/8w2qKmwwMu — HyperStealth Corp. (@HyperStealth) September 11, 2019

After 3 weeks on YouTube our videos have a 96% positive rating!

Hyperstealth's Quantum Stealth Version-1

Invisibility has arrived. This is our patent pending Light Bending Material. pic.twitter.com/nHi1HDZqgk — HyperStealth Corp. (@HyperStealth) September 26, 2019

Hyperstealth's Broadband Invisibility Cloak: Quantum Stealth operates not only in the visible spectrum but also the Near and Medium Ultraviolet, Near Infrared (NIR), Shortwave Infrared (SWIR), and Thermal Spectrums pic.twitter.com/rjC1BCFjkj — HyperStealth Corp. (@HyperStealth) September 12, 2019

¿Alguna vez has soñado con desaparecer? ¿Poder colarse en cualquier sitio sin poder ser visto o vista? Hay muchas películas que tratan en tema de la invisibilidad, siendo probablemente la más conocida en los últimos años la licencia. En esta saga de películas de fantasía el joven mago recibe un regalo de sus padres, una capa de invisibilidad que le permite caminar por sitios prohibidos de su escuela sin ser visto por el resto de compañeros y profesores.podría no ser cosa de fantasía o de la ciencia ficción.Desde hace años hemos visto como científicos e ingenieros trabajan para hacer posible la invisibilidad. Hemos visto sistemas con espejos, materiales reflectantes y muchos otros trucos científicos que intenta imitar la famosa capa de invisibilidad. La empresaha mostrado recientemente su propuesta en este campo que, por supuesto, tiene gran cantidad de utilidades -especialmente en campos como el militar-. Hyperstealth Biotechnology ha presentado su patente de un material que es capaz de ocultar objetos.La empresa ha llamado a este avance técnico, y no sólo es capaz de ocultar un objeto del campo visual de las personas que lo rodean. El material también haría desaparecer el objeto en imágenes de infrarrojos, ultravioleta o en el espectro de onda corta. La compañía ha subido a su cuenta de Twitter varias demostraciones completamente increíbles de su material, ocultando en una mesa varios objetos por medio de una especie de escudo translúcido.En otra de sus demostraciones en vídeo, podemos ver cómo una persona se oculta de la cámara o, por ejemplo, como el material también oculta a una persona en varios espectros visibles. Lo mejor de esta solución, es que parece mucho más económica que otras soluciones tecnológicas del mercado, es un material muy fino y, además, no requiere de una fuente de energía constante. Es muy versátil, funcionando de día y de noche, sea cual sea el entorno en el que se encuentre.