Oficia de nuevo el obispo Villalobos

Saltillo, Coah.- Su paso es cada vez más lento, las piernas le flaquean por momentos, por lo que no puede estar mucho tiempo de pie; llegó unos minutos tarde a la cita, pero allí está a sus 98 años una vez más frente el altar. Es la misa de 12:30, en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la colonia América. Allí el obispo emérito Francisco Villalobos volvió a celebrar una misa.



Monseñor Villalobos reapareció ante la feligresía luego de 12 días de estar internado en un hospital privado, en el que se le realizó una microcirugía necesaria para la atención de su marcapasos, y aunque cuando fue dado de alta se quejó de dolor en las piernas, eso no le impidió oficiar la eucaristía.



Tras la lectura del Evangelio expuso la reflexión en torno a la palabra, pero su voz era muy suave, no hizo ningún comentario gracioso como los que acostumbra hacer; su estado físico es evidentemente débil, pero su espíritu muestra la fuerza que le caracteriza, la de un hombre de fe que eleva la hostia en el altar y da ejemplo de apostolado, dejando la convalecencia atrás.



Seguro

El Obispo de Saltillo, Fray Raúl Vera López, informó que el estado de salud del Obispo emérito Francisco Villalobos Padilla es bueno, que se ha recuperado bien de su intervención y que aunque se complicó un poco el trámite, fue el seguro de gastos médicos mayores el que pagó la cuenta hospitalaria.