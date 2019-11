Ofrece Luna Bella candente promoción por el Buen Fin

LES DOY EL BUEN FIN EN MI SITIO...

DEL 15 AL 18 EN 1DOLLAR

Porque todo mundo merece un, la actriz para adultos,, no se quedó atrás y lanzo una mega oferta para todos sus fans por tiempo limitado. Acceso a todo el contenido de soylunabella.com sin restricciones en su sitio oficial por tan sólo 1 dólar (20 pesos).Con esto podrán acceder a todo su contenido sin censura, lo que incluyey la posibilidad de mandarle mensajes directos; pero hay un truco, pues sólo podrán entrar durante 24 horas, después de ese tiempo limite, los materiales volverán a bloquearse.Si quieren volver a ver todo lo anterior y mandarle mensaje a Luna Bella, deberán de pagar otro dólar. Eso sí, después del 18 de noviembre, cuando se acaba el Buen Fin 2019; la promoción terminará y deberán de pagar el precio regular.¿Cómo aprovecho la promoción de Buen Fin 2019 de Luna Bella?Se estarán preguntando, ¿Cómo puedo aprovechar la promoción de Buen Fin 2019 de Luna Bella? Muy fácil amigos y amigas; primero deben de crear una cuenta en su sitio; que como en otros portales, pide nombre de usuario, contraseña y mail.Después deberán de cambiar el estado de su cuenta, que de inicio será "estándar" a una membresía como tal; existen diferentes tipos de membresía. Obviamente deben de elegir la que cuesta un dólar por la promoción.Una vez hecho esto, los mandará al portal donde deben de hacer el pago. Cabe mencionar que necesitarán unaactiva, de lo contrario no podrán hacer el pago.Eso sí, les advertimos que usuarios han reportado que no les aceptan la tarjeta de crédito o que no se les permite crear una cuenta; no sabemos a qué se deba esto. Por su parte la actriz tampoco ha dado una aclaración al por qué de estos casos.