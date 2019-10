Ofrecen 19 mil pesos como sueldo mensual en Guardia Nacional

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó una nueva convocatoria para entrar a la Guardia Nacional, en la que ofrece un salario mensual de 19 mil pesos.



Este sueldo es equiparable al que percibe actualmente el grueso de los policías federales.



La convocatoria señala como "beneficios económicos" de pertenecer a la nueva fuerza de seguridad el aguinaldo, vacaciones pagadas de 20 días hábiles al año y crédito hipotecario.



También créditos bancarios, servicio de alimentación, seguro de vida, fondo de vivienda, seguro de retiro, fondo de trabajo y remuneración económica por cambio de adscripción.



Incluso, la dependencia que encabeza Alfonso Durazo incluyó entre los beneficios que describe la convocatoria el servicio de mudanza gratuito en la República por cambio de adscripción.



En convocatorias anteriores, la SSPC no había incluido el sueldo ni las prestaciones, solo los requisitos.



"La Comandancia de la Guardia Nacional convoca a hombres y mujeres que deseen formar parte de esta institución de seguridad pública", se lee en la convocatoria.



"Y servir a la Nación con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto irrestricto a los derechos humanos, mediante un proceso de reclutamiento".



Entre los requisitos para entrar a la GN están ser mexicano por nacimiento, estar soltero y no vivir en concubinato, tener edad mínima de 18 años y máxima de 30.



Además, estatura mínima de 1.63 metros en el caso de los hombres y de 1.55 metros para mujeres; tener índice de masa corporal entre 18.5 y 27.9; y no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o corporaciones policiales, entre otros.



De acuerdo con documentos oficiales, el Gobierno federal tiene como meta reclutar este año a 21 mil 170 nuevos elementos.



Ellos se sumarán a los más de 55 mil efectivos "veteranos" que pertenecían a las Policías Militar, Naval y Federal, y que ya fueron desplegados en todo el país.