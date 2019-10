Ojo de aguja; acaba con los poderosos

“Ojo de Aguja es un libro que sí, habla sobre el asesinato de los millonarios y es una crítica al capitalismo, pero no es sólo eso, sino que es más bien un libro que busca entretener. Las críticas están ahí, pero están debajo de la historia, no quería que mi novela fuera un panfleto, sino que estas fueran ideas que el lector pudiera encontrar o no”, apuntó el autor a Zócalo en entrevista.

“A los que lo tienen todo. Los Pobres ya no tenemos dientes. Nos han dejado los brazos para trabajar, pero no saben que también sirve para matar, y que las manos de largos dedos todo lo alcanzan. Nadie puede escapar de los desdentados del mundo porque nosotros somos el mundo”, esa es una de las consignas de la Brigada Anticapitalista de Justicia Activa (BAJA).

“Necesitamos humor para vivir, para estar en la tierra y no volvernos locos. Por eso mis novelas siempre buscan tener eso: ser divertidas y entretenidas, porque cuando leo yo quiero algo que me saque de este mundo, no que me muestre lo que ya estoy viviendo. Necesito otra realidad para sobrevivir a esta, eso es lo que quiero dar en mis libros”, finalizó el autor de El Cádaver Crítico.

Ojo de Aguja

Josu Iturbe

Océano, 2019

217 páginas

245 pesos

, así inicia Ojo de Aguja (Océano, 2019), la nueva novela de Josu Iturbe, un libro que aborda la crítica ante el capitalismo. La novela es una fábula que se ha escrito y lanzado al océano Atlántico esperando que alguien la encuentre.Ya que para Iturbe lo principal que debe ofrecer un libro es el entretenimiento y fue lo primero que buscó crear en su lector: una historia que atrape y sonsaque la risa ante el humor que maneja el escritor, uno que habla sobre los problemas de este mundo, pero dejándolos un poco de lado.Cuando el asesinato del pez gordo se da a conocer en la península mexicana, es el detective yucateco Salvador Xiu –aparecido por primera vez en 2012, en la novela Río Subterráneo– el encargado de dar cacería a la llamada Brigada Anticapitalista de Justicia Activa, un grupo que se mantiene en las sombras y que comienza a asesinar a los principales millonarios de la Tierra, que comienza con Fischer y continúa a lo largo del globo terráqueo.Esos caminos son los que Xiu deberá seguir para resolver un tenso crimen en el que se unen las ambiciones humanas entre el sexo, el dinero y el placer. Todo eso a lo largo del mundo, ya que el detective a cargo tendrá que hacer diversas paradas en sus aventuras para enfrentarse a ese mundo que se ha consumido poco a poco por el capitalismo voraz que vive el hombre.Como todo en su novela, el cuidado del medio ambiente es un tema que se trata de soslayo, visto como una de las ramificaciones del sistema económico que encierra al mundo, y uno de los más peligrosos pues es el único planeta en el que se puede vivir.Para Iturbe “es necesario replantear la forma en que vivimos, sí vivimos en un capitalismo que destruye todo y lo seguiremos haciendo, pero eso no es razón para no plantearnos alternativas, otras formas de vida que nos ayuden a nosotros mismos y al planeta.no busca crear un cambio en el mundo porque eso es imposible, pero si el lector disfruta de mi libro y encuentra ahí algo que le pueda ayudar a cambiar, está bien”.Ese interés por los grupos políticos radicales y sus movimientos es otra de las líneas que recorre Ojo de Aguja, en una visión que habla acerca de las limitantes que la mayoría de las personas cruzan en su vida, en pos de aquellos que están arriba, y cómo estas provocan las revoluciones. Pero a la vez, es también una observación sobre la verdad y la mentira: los dos puntos de vista que dominan el mundo.Según detalló Iturbe, quien también se ha desempeñado como artista plástico, “las personas siempre viven creyendo que tienen la razón y buscan a otras personas que se lo confirmen, Ojo de Aguja también observa un poquito esa relación que mantenemos con estos conceptos y lo que pasa cuando chocamos con la realidad, con el hecho de que lo que creíamos no es verdad, sino otra cosa”.Si bien la parte política existe dentro de la novela no es lo principal, sino que la primera línea de abordaje a este libro es el entretenimiento, como ha señalado Iturbe. Una serie de aventuras que le suceden a Xiu y, sobre todo, un lenguaje que no teme al uso de la ironía y el humor para contar las aventuras y desventuras del honesto policía yucateco. Un humor que, además, es un arma para enfrentarse a la realidad.