Ola celeste en Saltillo: Casi 500 marchan en defensa de la vida y la familia

Saltillo, Coah- Alrededor de 500 personas se sumaron a la “ola celeste” este 28 de septiembre partiendo del Instituto Tecnológico de Saltillo con rumbo a la plaza del Congreso en una Marcha “Pro-Vida” que busca defender al no nato desde su gestación, la cual estuvo bajo la organización del Frente Nacional por la Familia.



“El objetivo es manifestar la protección a la vida, a la familia, tanto a la mujer como al bebé que está en su vientre. Si alguien no puede económicamente, se busca la mejor alternativa como la adopción, obtener alguna beca, ayuda económica, moral e incluso espiritual” aseguró Raúl Moreno, representante del Frente Nacional de la Familia.



No solo adultos, sino también jóvenes y niños al canto de “Viva la familia, no a la ideología” con globos y pañuelos azules característicos del movimiento, manifestaron su postura en favor de la vida.



“Es importante que como jóvenes sepamos defender la vida en cualquiera de sus etapas, desde el niño que está por nacer hasta el anciano que padece alguna enfermedad. Siempre hay una salida, no tiene que ser la muerte de un indefenso, como mujeres debemos arraigar el valor de la adopción” enfatizó la joven Elisa Santacruz Enríquez, participante del movimiento.



Mientras que en Oaxaca se aprobó la despenalización del aborto, en Coahuila se mantiene estancada la iniciativa presentada en Octubre de 2018 ante las ideologías que han manifestado los representantes de los partidos políticos.