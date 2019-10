Operativo por fuga de dos internos del Cereso de Cancún

Cancún, QR.- Un intenso operativo de seguridad fue puesto en marcha en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso), de Cancún debido a la fuga de dos reos, aunque uno de ellos habría sido atrapado.



Los primeros informes indican que alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, custodios se percataron de que dos de los internos no estaban presentes, por lo que de inmediato dieron aviso a sus superiores, quienes implementaron un operativo de vigilancia que abarcó no solo la calle principal, sino las avenidas 135, Nichupté, López Portillo y Andrés Quintana Roo, todas a unas cuadras de distancia.



Versiones no oficiales señalan que uno de los internos habría sido atrapado, o regresó por decisión propia, por lo que solo estaba pendiente la localización de un segundo.



Cabe recordar que en diversas ocasiones otros reos también han escapado de la cárcel de Cancún; incluso, en un intento, un interno saltó a la barda para ingresar a las instalaciones del 64 Batallón de Infantería, donde también se encuentra la Guarnición Militar, que se ubica exactamente a un lado del Cereso.