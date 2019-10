Oposición chilena prepara juicio político contra Sebastián Piñera

Gran noticia!! Ya tenemos firmas de 15 [email protected] para #AcusacionConstitucional a Piñera.

Ojalá se sumen [email protected] d otros partidos. Debemos estar [email protected]



Quien ha generado condiciones para q se mate y torture al pueblo no debe seguir en La Moneda #PiñeraViolaDDHH #chilenoserinde — Tomas Hirsch (@tomashirsch) 27 de octubre de 2019

La acusación constitucional contra @sebastianpinera es absolutamente posible y necesaria. Cuando se pone en riesgo la democracia y la seguridad del país con muertes y torturas no podemos permitirnos la impunidad de quienes dieron la orden de hacerlo. #PiñeraViolaDDHH pic.twitter.com/aHYoA3ZEUA — Daniel Jadue (@danieljadue) 27 de octubre de 2019

La oposición chilena en el Congreso presentará la semana próxima una, como consecuencia de lacontra las protestas sociales en el marco del Estado de Emergencia decretado por el gobernante.Los presidentes y bancadas del Partido Comunista (PC), Partido Humanista (PH) y Partido Ecologista Verde Social (PEVS) precisaron que la acusación contra Piñera es debido a, informóEl líder del PC, Guillermo Teillier, aseguró que esta decisión se adoptó “porque fundamentalmente se han vulnerado las garantías constitucionales del derecho a la vida y la integración física de las personas".Carmen Hertz del PC, señaló, en tanto, que “el imperativo político y ético de todos nosotros hace absolutamente ineludible presentar la acusación constitucional contra un presidente que hade manera grave y reiterada”.Se espera que la presentación de la acusación constitucional contra el mandatario se concrete durante la próxima semana para así comenzar su proceso en el Parlamento.Las bancadas opositoras se comprometieron para la próxima semana el ingreso de las firmas que se requieren para acusar constitucionalmente al presidente Piñera, acción que no tendrá firmas del Partido Socialista, pero sí su respaldo.Las firmas serán presentadas en la, luego que las bancadas del Partido Comunista y Humanistas así la ratificaran, tras recibir respaldos desde el Frente Amplio, ecologistas y el diputado regionalista Esteban Velásquez.La diputada Pamela Jiles sostuvo que es un deber constitucional acusar al presidente Piñera, porque en su opinión, la única salida institucional a esta crisis es la salida del actual mandatario del poder.La iniciativa fue impulsada por la diputada humanista Pamela Jiles y su bancada (que completan Tomás Hirsch y Raúl Florcita Alarcón) y al que también se habían plegado el ecologista verde Félix González, el independiente Renato Garín y el militante del FRVS, Esteban Velásquez.El jefe de bancada de los diputados socialistas,, adelantó que podrían respaldar la acusación si esta llega a votarse en la sala de la Cámara, pero recordó que se requieren 2/3 del Senado para acusar a Piñera y en la Cámara Alta no están los votos para que esta acusación prospere.La acusación constitucional es un proceso de investigación parlamentaria equiparable al, donde la Cámara de Diputados se constituye como acusadora y el Senado como cámara juzgadora y, en caso de que el funcionario sea hallado culpable se justifica su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública.Para hacer efectiva esta iniciativa, en el caso de Piñera necesita la mayoría de los diputados en ejercicio. Luego, dos tercios de los senadores deben determinar su culpabilidad “por actos de su administración que hayan, o”.“Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años“, se lee en la Carta Fundamental.