Ordena Suprema Corte reponer salarios a funcionarios de Cofece

Ciudad de México.- Los altos mandos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se anotaron un gran punto a su favor.



La Suprema Corte de Justicia ordenó restituirles los salarios completos que dejaron de ganar en 2019 por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.



La resolución beneficia a 22 funcionarios desde los niveles de director general, titular de unidad y comisionado.



Es decir, favorece a los mandos que no habían interpuesto amparos en contra de la ley (la cual ordena que ningún servidor público debe ganar más que el Presidente), entre ellos la comisionada presidente, Alejandra Palacios.



En tanto que los funcionarios que presentaron amparos individuales, quedarán igual, ya que ellos recibieron la misma cantidad que ganaban en 2018.



"Dado que 10 ya estaban amparados, esta (resolución) en realidad se aplica a los 12 que no lo estaban", según la Comisión.



El pago corresponde a la diferencia entre el salario del 2019 contra el de 2018, sin incluir seguros.



Los pagos se realizaron a partir del 23 de septiembre, fecha en la que fue notificada la resolución del Poder Judicial. Sin embargo, esta resolución solo aplica para lo que resta del 2019 y no comprende lo presupuestado para 2020.



"Esta resolución no impacta para el resto de los empleados de Cofece ya que ellos se encuentran, en términos de sueldos, similares al 2018", señaló el organismo.



La Ley de Remuneraciones provocó que los salarios de los siete comisionados del Pleno de la Cofece fueran diferenciados, de tal forma que la titular ganaba menos que el resto de sus miembros.