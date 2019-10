Ordenan a SCT informar sobre finiquito de NAIM

Ciudad de México.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá buscar y dar a conocer a un particular los documentos que posea sobre el proceso de finiquito de la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.



El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio esta instrucción a la SCT, tras concluir que cuenta con áreas que pueden contar con información, como la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Oficina del Secretario.



En respuesta al particular que requirió esa información, la Subsecretaría de Transporte y la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT expuso que, después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró documentos que dieran cuenta de lo solicitado.



La entidad sugirió acudir ante la Unidad de Transparencia del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), al ser la entidad encargada del proyecto para el NAIM o, en su caso, consultar dos vínculos electrónicos referentes a las consideraciones para la cancelación de la obra.



Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual impugnó la inexistencia de los documentos.



En etapa de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial y agregó que sólo cuenta con facultades dirigidas a proponer lineamientos para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria.



Al analizar el caso, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov advirtió que, además de las unidades administrativas consultadas, la SCT cuenta con la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Oficina del Secretario, que también podrían conocer de lo solicitado.



Monterrey sostuvo que al limitar la búsqueda de la información, la dependencia incumplió con la Ley Federal de Transparencia.



Además, derivado de una búsqueda de información pública se confirmó que el titular de la SCT participó en las conferencias matutinas del 26 de abril y 28 de agosto de 2019, en las que ofreció detalles del sistema aeroportuario alternativo y la cancelación del NAIM en Texcoco.



En la última de estas conferencias, el Secretario Javier Jiménez Espriú informó que el Gobierno federal pagó 75 mil 223 millones de pesos por la liquidación anticipada de los 692 contratos del NAIM.



En su ponencia, el comisionado Monterrey afirma que si bien en relación al tema de finiquito de estos contratos existe una competencia concurrente entre la SCT y el GACM, lo cierto es que el sujeto obligado fue omiso en agotar el procedimiento de búsqueda de la información.



Por lo anterior, a propuesta del comisionado, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la SCT y le instruyó a realizar una búsqueda amplia y exhaustiva de lo solicitado en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir la Subsecretaría de Transporte y la Dirección General de Aeronáutica Civil.



"La cancelación de esta obra de infraestructura es asunto relevante para el acontecer nacional, por el impacto en la Hacienda Pública y el destino de inversiones nacionales y extranjeras", expresó Monterrey.



"Con la entrega de la información, referente al proceso de finiquito del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, se garantiza el derecho de acceso a la información pública, cumpliendo con el encargo que tiene este Instituto".