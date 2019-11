Ordenan embargar banco que se resistió a pagar reembolso a cliente

Ciudad de México.- Podría ser la primera vez en el país que un cliente logra ganarle a un banco por una transacción bancaria no autorizada y la negativa de rectificarla. La sanción fue que se embargara al banco, y esto ocurrió en Tampico.



Un supuesto delito cibernético provocó que un juez determinara que la sucursal debiera reembolsar 190 mil pesos, pero la empresa bancaria se resistió a pagar, ante lo cual, este miércoles se presentó un actuario para realizar un embargo.



La diligencia se registró a la una de la tarde en el banco Citibanamex, ubicado en avenida Hidalgo en el municipio de Tampico, donde la parte afectada, la dueña de una empresa de transporte de carga de nombre Elena Cuervo, se presentó con su abogado, elementos de la Policía Estatal, un cerrajero y un actuario de un juzgado mercantil.



La afectada narró que hace dos años sus cuentas digitales se vieron congeladas, de ahí se realizó una transferencia por 130 mil pesos, que ella no autorizó y reclamó al banco, al no tener respuesta se fue ante la Condusef y luego interpuso un juicio mercantil, que ya ganó, pero tampoco generó respuesta de la dirección general del banco.



Por esa razón se ordenó el embargo de mobiliario o bien la inmovilización de una de las cajas, lo que se intentó este miércoles, sin embargo, por ley tenía que estar un representante legal del banco, lo que no ocurrió.



La banca tiene hasta mañana a las 4 de la tarde para llegar a un acuerdo con la afectada, de lo contrario procederán ahora sin que haya un representante a realizar un embargo como garantía de que se le regresaran los 190 mil pesos que ahora le adeudan.



Con información de Milenio