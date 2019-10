Ordenan revisar proceso a Duarte por helicóptero

Ciudad de México.- Un tribunal federal ordenó volver a determinar si Javier Duarte debe o no continuar procesado por usar un helicóptero del Gobierno de Veracruz para darse a la fuga, unas horas antes de que giraran su primera orden aprehensión, en octubre de 2016.



El Primer Tribunal Colegiado Penal concedió ayer al exgobernador un amparo en revisión, que obliga a un juez de control de Veracruz a celebrar una audiencia para definir nuevamente si lo vincula a proceso por tráfico de influencias e incumplimiento del deber legal.



En su sesión del pleno, los magistrados también concedieron el amparo para el efecto de que vuelva a resolverse si Duarte merece o no la prisión preventiva justificada, aclarando que el juez del fuero común no debe agregar argumentos a los que exponga la Fiscalía de Veracruz.



En el caso del delito de incumplimiento del deber legal, el juez deberá precisar que el procesado debió elaborar el acta de entrega recepción cuando solicitó licencia como Gobernador y no hasta que terminara su sexenio.



"Pidió licencia para lo que quedaba de tiempo y debía entregar, quedó claro que ya no reasumiría el cargo", dijo el magistrado Juan José Olvera López, ponente del proyecto de sentencia que ayer aceptó variar durante el debate.



El exmandatario y otras personas habría volado desde el helipuerto del Agrocentro, situado sobre la carretera Xalapa-Veracruz, al Centro de Convenciones en Coatzacoalcos.



Este vuelo ocurrió 48 horas antes de que un juez federal ordenara su aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada.



Por otro lado, el exmandatario veracruzano contrató los servicios del abogado Luis Ángel Bravo, quien fue Fiscal General del estado durante su sexenio.



"Bienvenido @luisangelbravo al equipo de mi defensa legal, estoy absolutamente seguro que #LaVerdadNosHaráLibres y que se hará #Justicia en todos los sentidos. #Veracruz", anotó el ex mandatario en su cuenta de Twitter desde el Reclusorio Oriente.



CLARIDAD



El alcance de este fallo es solo para que el juez de la causa precise con claridad la tipicidad de los delitos, pues el tráfico de influencias se lo imputan a Duarte en este expediente cuando ya no tenía la calidad de servidor público.