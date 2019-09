Óscar de la Borobolla ha vivido sus 70 años

"He descubierto que sólo se trataba de vivir; no de llegar a nada, no de hacer nada.", reflexionóel domingo, el día en que cumple 70 años."Aquí sí no me podrán acusar de no haber sabido vivir. Sí que he sabido, me la he pasado formidablemente", añadió el, ante colegas, amigos, familiares, discípulos y admiradores abarrotados en la Sala Manuel M. Ponce delpara rendirle homenaje.Haber podido hacer lo que le ha dado la gana a lo largo de éstos 25 mil 567 días -según calculó- ha sido una respuesta a la sentencia que su propio oráculo,, recordó. "Y me dijo algo peor: 'Eres de lo que el Diablo apartó y no se lo llevó por malo'".Para el nutrido auditorio reunido, dispuesto a esperar en una fila que se extendía hasta las afueras del Palacio debajo del ardiente sol dominical, estaba más que claro que el designio pesimista de la abuela no se había cumplido, y que De la Borbolla era una parte fundamental en la vida de varios de ellos."Somos muchos a los que nos enseñaste a pensar, a escribir y a respirar nuestra locura sin abismarnos", le agradeció la escritora, para quien fue central el contacto con el filósofo en un taller de escritura para poder desarrollarse plenamente en el mundo literario.Para el autor, músico, locutor y conductor, De la Borbolla también fue un maestro, aunque adoptivo -fuera del aula-, que sembró en él "una convicción por la duda".