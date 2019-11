Osos recibe a los Indios Sioux de Nava

Piedras Negras, Coah.- Difícil serie es la que tendrán este domingo los alumnos del Tecnológico de Piedras Negras al recibir a los Indios Sioux de Nava dentro de la última serie del rol regular de la primera vuelta de la pelota Otoñal Regional.



Los Osos quien están debutando dentro de este circuito no han tenido el desempeño deportivo que se esperaba, pagando sin duda el novato donde las victorias no se han presentado para los ahijados del profe Héctor Chapa.



Actualmente los Osos registran solo 4 victorias a cambio de 12 descalabros ubicándolos en el penúltimo lugar del standing general apenas arriba de los jóvenes de Yankees de Allende quienes están en el fondo de la tabla general, por su parte la tribu de Nava se encuentran en el tercer lugar con marca de 11 triunfos por 5 derrotas, estadísticas que pueden cambiar y ubicarlos hasta el primer lugar en caso de ganar los dos juegos y una posible combinación de resultados entre Cómicos y el Ayuntamiento de Zaragoza.



Los Osos de Piedras Negras necesitan de triunfos en esta recta final de la primer vuelta, donde la obligación de tener una mejor segunda vuelta será obligatoria para poder aspirar a tener una posibilidad de clasificar a los playoffs, situación que se ve muy difícil y complicada aunque no imposible.